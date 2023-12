"Istituto Clinico Tiberino tra le Partecipate più virtuose in tema di Spending Review"

UMBERTIDE – Buone notizie per l’Istituto Clinico Tiberino (ex Prosperius). Il centro di riabilitazione umbertidese è tra le aziende partecipate della Regione che hanno attuato che hanno risparmiato di più negli ultimi cinque anni. A decretarlo sono i dati forniti dall’Ente riportati nell’informativa annuale sui risultati previsionali per il 2023 delle società partecipate, agenzie ed enti strumentali. Dal resoconto risulta che l’Istituto Clinico Tiberino è al secondo posto tre le aziende pubbliche più virtuose in tema di spending review. Per quanto riguarda il contenimento dei costi, relativamente alle spese per relazioni pubbliche, di rappresentanza, consulenze, acquisto manutenzione, noleggio di autovetture, il centro riabilitativo ha fatto registrare un -64,53%. Le altre perfomances riguardanti le minor sperse della partecipate regionali riguardano: Gepafin (-77,60%), Sviluppumbria (-30,70%), Umbriafiere (-56,23%), Arpa (-58,47%) e Umbraflor (-18,12%). "Fin dal nostro insediamento – ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei – abbiamo dedicato particolare attenzione alle Partecipate che in quel momento apparivano come un eterogeneo mondo con missioni e performance poco chiare ed utili a cittadini e comunità regionale. Siamo riusciti a dar loro obiettivi che potessero essere da un lato adeguati alle esigenze di famiglie ed imprese e dall’altro portassero ad una gestione sana e tendente al massimo efficientamento". Il documento è stato anche occasione per tirare le somme in merito all’andamento della gestione delle Partecipate dopo 4 anni di azione di risanamento e rilancio.

Pa.Ip.