Istituto clinico tiberino. Ecco 76 “super letti“

L’Istituto clinico tiberino (ex Prosperius) prosegue nella sua opera di rilancio e ammodernamento, soprattutto sul piano del benessere dei pazienti. Il centro di riabilitazione, punto di eccellenza a livello nazionale, si è dotato infatti in questi giorni di 76 letti super tecnologici. "Nelle nostre camere arrivano nuovi letti elettrici – fa sapere l’istituto - ben 76 gli ausili che renderanno più moderno ed efficiente il patrimonio di attrezzature per la degenza. Il totale dei letti a comando elettrico aumenta in modo consistente, toccando quota 112, un ammodernamento molto importante perché in questo modo si dimostra l’attenzione verso i bisogni dei pazienti. A giovarne sarà sicuramente anche il lavoro dei nostri operatori sanitari". Il centro di riabilitazione grazie al passaggio a maggioranza pubblica e con un socio privato molto competitivo come la Brugnoni Group Sanità, vedrà il proprio completo rilancio nel 2024. I traguardi che attendono l’Istituto riguardano un rinnovo totale delle apparecchiature tecnologiche pari a 1 milione di euro e il raggiungimento di 120 posti letto. Senza dimenticare la riqualificazione della struttura e le nuove assunzioni in programma.

Da ricordare che L’Istituto Clinico Tiberino è inserito nella rete riabilitativa della Regione Umbra e ne rappresenta un polo di eccellenza per la riabilitazione, in quanto struttura monospecialistica riabilitativa intensiva in regime di ricovero e in regime di day hospital. La convenzione con il Servizio sanitario nazionale permette l’erogazione dei servizi riabilitativi in regime di ricovero e in day hospital sia ai pazienti umbri che di tutto il territorio nazionale.