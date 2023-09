Istituto clinico tiberino. Ci sono i bandi di concorso

UMBERTIDE - Azzerare i contratti atipici per dare sicurezza piena ai dipendenti. È uno degli obiettivi della ex Prosperius, oggi Istituto clinico tiberino centro di riabilitazione d’eccellenza. Già sono stati pubblicati i bandi di concorso per la stabilizzazione di operatori socio-sanitari e (Oss) e di fisioterapisti mentre è stato dato anche il via libera alla creazione di una graduatoria in vista dell’assunzione di nuovi infermieri. Nello specifico saranno assunti a tempo indeterminato sei fisioterapisti; le domande di ammissione possono essere presentate entro il 30 ottobre, mentre sono re gli Oss che saranno stabilizzati (candidature entro il 15 ottobre). A ciò si aggiunge la manifestazione di interesse per la formazione di una graduatoria "a cui attingere in ipotesi di necessità all’assunzione a tempo determinato per infermieri" (domande fino al l 31 ottobre). "Continua il processo di stabilizzazione avviato dall’Ict a vantaggio dei dipendenti – affermano i vertici –; il lavoro svolto fin qui ci consentirà di essere tra le primissime aziende sanitarie, in Italia, ad aver azzerato il numero dei contratti interinali, a tempo determinato e libero professionali".

Pa.Ip.