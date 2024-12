Istituito un ufficio "ad hoc" per la partecipazione dei cittadini

PERUGIA – Prende corpo il punto programmatico che secondo la sindaca Vittoria Ferdinandi, è il più importante: quello sulla partecipazione dei cittadini in Comune. La Giunta, infatti, ha deciso di modificare lo schema generale di organizzazione dell’ente, istituendo "l’Ufficio della partecipazione" e incardinando le relative funzioni nell’Unità operativa della Segreteria organi istituzionali e comunicazione. La Giunta ha stabilito che "l’attivazione degli organismi di partecipazione territoriale (Case della Partecipazione, Consulte e Consiglio di Cittadinanza) e la loro interlocuzione con gli organi decisionali e amministrativi del Comune di Perugia, possa concretizzarsi dotando l’assessorato alla Partecipazione di uno specifico "Ufficio della partecipazione", con personale adeguatamente formato alle procedure ed alle dinamiche della partecipazione, in grado di sovrintendere l’azione e la dislocazione, anche solo temporanea, di tecnici nel territorio in coordinamento con gli organismi di rappresentanza e di coordinare "patti di collaborazione".