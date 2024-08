Ispettore di Polizia in vacanza salva una turista caduta doppo un malore, premiato sui social

Foligno (Perugia), 18 agosto 2024 – Ispettore di Polizia folignate alla ribalta nazionale per un’impresa eroica mentre era in vacanza. A celebrarlo è la pagina social ‘Agente Lisa’, che si definisce il ‘profilo friendly della Polizia di Stato. "Durante un’escursione in Trentino - spiega il post - si è accorto di una turista collassata a terra improvvisamente, che poi era scivolata in una zona impervia in prossimità di un corso d’acqua. Rossano l’ha raggiunta e le è stato accanto fino all’arrivo dei soccorsi, prestandole le prime cure e mettendola in sicurezza. La donna è stata trasportata in ospedale con l’elicottero e la sua vacanza è potuta continuare grazie all’intervento provvidenziale di Rossano che non si è fermato di fronte al pericolo, ma è andato a recuperare la turista in un punto impervio rischiando anche lui di scivolare nel fiume".

L’intervento del poliziotto folignate è stato fondamentale. Senza di lui, infatti, probabilmente l’episodio avrebbe avuto delle conseguenze più gravi.

La donna sarebbe potuta infatti finire nel corso d’acqua ed essere portata via dalla corrente.

La sua vacanza è proseguita grazie all’intervento di Bonamente e di certo non sarà mancata la gratitudine nei confronti dell’uomo che l’ha salvata.

Un gesto importante, che la Polizia ha voluto giustamente celebrare dandogli la notorietà necessaria. La professionalità dell’ispettore Bonamente e degli agenti del Commissariato diretto dal vicequestore Adriano Felici non sono di certo una novità e sono già stati più volte oggetto di riconoscimenti dal Questore.