Ispettore di polizia e appassionato di calcio. Addio a Costanzo

TERNI E’ scomparso a 67 anni all’ospedale ’Santa Maria’ l’ispettore della polizia di Stato, Costanzo Perretta. Una vita passata in Questura ma anche sui campi di calcio della città, per quella che era un’autentica passione. Prima della pensione era il coordinatore delle volanti, ma ha lavorato praticamente in tutti gli uffici del complesso di via Antiochia, in cui ha operato per decenni. Alla professione ha sempre accompagnato la passione per il calcio, organizzando tornei di ogni tipo, non solo interforze. E’ stato allenatore nel calcio amatoriale e ancor prima giocatore. Persona di grande umanità, la sua morte ha suscitato profondo cordoglio . I funerali giovedì alle 10 nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore.