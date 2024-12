Isola Maggiore, risplende l’albero: "Grazie a tutti i nostri volontari"

"Domenica pomeriggio abbiamo acceso l’albero di Isola Maggiore". Anche quest’anno il filo di luci che unisce l’isola del Trasimeno a tutti i viaggiatori che possono osservarlo dal tragitto sul raccordo Perugia-Bettolle così come dalle rive del lago, è tornato a brillare grazie alla buona volontà degli abitanti e dei sostenitori dell’Isola. L’albero nasce infatti più di 20 anni fa da un idea dell’allora presidente della pro loco di Isola Maggiore Costanzo Fabbroni "e dopo Gubbio era il più grande - ricordano oggi gli isolani -, parliamo di più di venti anni fa. Con grande sforzo, la nostra piccola Comunità porta avanti questa tradizione, ma senza l’aiuto dei ragazzi di Tuoro non sarebbe più possibile".

A voi loro "va il mio personale ringraziamento e quello degli isolani - spiega la presidente della Proloco Silvia Silvi - Siete l’anima di questo evento, non vi ferma nessuno, non il freddo, non il vento e la pioggia. Vi piace che sia sempre bello e anche questa mattina avete controllato e corretto. Quest’anno anche un nuovo isolano ci ha dato una grande mano, Francesco Storniolo, che con la sua squadra si è messo subito a lavorare, grazie di tutto Francesco. Finché ci sarete voi, con il vostro entusiasmo, l’albero continuerà a brillare sul lago. Isola Maggiore augura a tutti un felice e sereno Natale".

Isola Maggiore, peraltro, è presente in numerose iniziative turistiche anche grazie al grande albero natalizio che la ricopre e che è ben visibile da chiunque transiti sul raccordo.