"Io non rischio". Ecco il vademecum per tutte le emergenze

I volontari della protezione civile, questo weekend aspettano i cittadini in oltre 700 piazze per parlare dei rischi naturali e delle buone pratiche per ridurne gli effetti. Anche a Perugia, in piazza Matteotti, viene distribuito un opuscolo informativo con tanti consigli e atteggiamenti da tenere in caso di terremoti, alluvioni, incendi, eruzioni vulcaniche. Per favorire l’interazione tra cittadini e volontari, a seconda dei rischi trattati, lo spazio dedicato alla campagna è arricchito con allestimenti: il totem, la tenda alluvione e la linea del tempo.