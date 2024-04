’Io, da fabbro ad artista’. La storia di Alberto Alunni

PIETRALUNGA – 25 anni di incudine e martello, che hanno segnato la transizione dal fabbro all’artista, capace di realizzare una robusta cancellata come un bosco incantato fatto di alberi ed uccelli. Alle nozze d’argento con l’arte fabbrile è dedicata la bellissima mostra "In cammino. Retrospettiva di Alberto Alunni. 1999-2004: 25 anni con il ferro come compagno di viaggio" , allestita presso la nuova biblioteca comunale di Pietralunga, a Palazzo Fiorucci. L’evento è un viaggio nella mente e nel cuore di Alunni, passando attraverso le sue mani, a cominciare dalla scacchiera realizzata a Montone nel 1999, a cui si aggiungono le opere esposte Mascalucia in Sicilia quindi ad Arco di Trento in Trentino ed in tanti altri luoghi in 25 anni di carriera. Tra le opere l’inedita "Metamorfosi", sguardo su una tematica che annuncia una prossima esposizione. L’artista da anni vive nel borgo, con casa e laboratorio in una casetta in pietra in mezzo alla natura, sua fonte di continua ispirazione e dove con ferro, sassi e legno crea le sue opere, ispirate da suoni, odori e colori che lo circondano e che lega al metallo, con la grazia e la maestria di uno scultore. "Ogni luogo - sostiene - ha un "Genius Loci" che lo rende sacro. Ogni creatura ogni sasso è pervaso da uno spirito vitale e lo rende unico; occorre fermarsi ad ascoltare per carpirne l’essenza". Le opere di Alunni sono esposte anche a Montone in uno showroom permanente in corso Garibaldi.

Pa.Ip.