Investito fuori dal cinema. Il 12enne grave ma stabile

PERUGIA – È vigile, ma resta in prognosi riservata il dodicenne investito sabato sera in via Nervi, a Ellera di Corciano. Nell’urto con l’auto che lo avrebbe preso mentre stava attraversando la strada, all’altezza del centro Gherlinda per raggiungere il lato dove si trova anche la fermata dell’autobus, il ragazzino ha riporto diversi traumi piuttosto gravi, tanto da rendere necessario il ricovero nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia. Al volante della vettura che lo ha investito, un diciottenne, la cui posizione sarà valutata dalla procura della Repubblica anche in relazione alle conseguenze riportate dal dodicenne. Gli accertamenti sull’accaduto sono stati effettuati dalla polizia locale di Corciano che ne consegnerà i risultati, nelle prossime ore, al magistrato di turno per le sue valutazioni. Via Nervi è la strada principale che attraversa l’area commerciale di Ellera, una via estremamente trafficata, ma anche ben illuminata, con un attraversamento pedonale segnalato luminosamente. Da chiarire cosa possa essere successo.