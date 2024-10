Investito dal ritorno di fiamma. Anziano grave in ospedale

Gravissimo incidente domestico, nella mattinata di ieri, per un uomo di 78 anni che ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato, in elisoccorso, all’ospedale regionale Santa Maria della Misericordia di Perugia. A innescare il fuoco, secondo quanto emerso, sarebbe stato un ritorno di fiamma.

L’uomo, stando a una prima ricostruzione dell’incidente, sembra fosse impegnato ad accendere il camino, operazione che peraltro faceva con molta frequenza. Il settantottenne ieri avrebbe utilizzato dell’alcol per “avviare“ il fuoco, nell’abitazione dove vive a Petrignano di Assisi. E, purtroppo, come spesso accade, al tentativo di accensione ha corrisposto un violento ritorno di fiamma che ha investito l’anziano signore. L’uomo è stato subito soccorso e la richiesta di intervento del 118 è scattata con immediatezza. Per accelerare le operazioni, è arrivato anche l’elisoccorso regionale Nibbio, con a bordo personale medico. Gli opetratori sanitari hanno provveduto a stabilizzare le condizioni del settantottenne, che è stato trasportato all’ospedale Sata Maria della Misericordia di Perugia, in “codice rosso“, dove è stato ricoverato con riserva di prognosi. I medici stanno valutando la possibilità del trasferimento del paziente in un centro specializzato per i grandi ustionati. Una tipologia di incidente, quella legata all’utilizzo di prodotti altamente infiammabili per alimentare il fuoco tutt’altro che nuove e con conseguenze assai gravi.