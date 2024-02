Investita vicino all’asilo dal furgone in retromarcia

TODI - Incidente stradale nella prima mattina di ieri in via XXV Aprile, nel centro abitato. Una donna, M.E.R. (queste le sue iniziali), 42 anni appena compiuti, è stata investita da un furgone che procedeva in retromarcia. Il fatto è accaduto nelle immediate vicinanze della struttura del Broglino che ospita l’asilo nido e la scuola dell’infanzia: l’uomo alla guida del mezzo aveva appena portato il pane alla mensa che ospita quotidianamente tanti bambini e stava uscendo dalla stradina dell’asilo. Forse un attimo di distrazione, forse la mancanza di sensori in un veicolo di ultima generazione non ha aiutato. Fatto sta che l’uomo non ha visto la donna, accompagnatrice dei bambini che arrivano all’asilo con lo scuolabus, e la donna, che stava procedendo a piedi per tornare a casa, a pochi metri da lì, non ha visto il mezzo in retromarcia. Investita appieno – davanti al cancello esterno di colore verde che segnala l’ingresso del plesso, in prossimità di una discesa, è stata soccorsa dall’ambulanza del 118 di Todi e da un’automedica partita da Terni. Ha riportato diversi traumi, anche se era vigile al momento dei soccorsi, ed è stata trasportata d’urgenza – in ‘codice rosso’– all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. A quell’ora, intorno alle 8, la via XXV Aprile è particolarmente trafficata, perché numerose sono le auto che circolano per accompagnare i bambini a scuola. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia locale tuderte guidata dal comandante Giuseppe Padricelli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia locale per eventuali accertamenti tramite etilometro al conducente del mezzo e i vigili del fuoco.

Susi Felceti