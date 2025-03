Investita in strada. Gravissima un’anziana

Una donna di 80 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è giunta dal tardo pomeriggio di lunedì a seguito di un incidente stradale. Il fatto è accaduto attorno alle 19, alle porte del centro storico tifernate lungo via Diaz di fronte al parcheggio del liceo classico quando, per cause ancora in fase di accertamento, la signora - che stava camminando a piedi - è stata investita. Si tratta di un’anziana di nazionalità ucraina, ma da tempo residente in zona. Immediati i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati oltre agli agenti della polizia locale di Città di Castello anche il personale sanitario del 118 (che era stato contattato dall’automobilista investitore). Le condizioni della donna sono parse gravi sin da subito tanto che è stata trasferita in urgenza al reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La prognosi è riservata. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale hanno provveduto ai rilievi del caso, chiudendo momentaneamente la circolazione sul tratto di strada interessato. Sono in corso gli accertamenti del caso per individuare eventuali responsabilità.