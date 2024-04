Investita, grave bimba di 6 anni. Ricoverata in Terapia intensiva con fratture e trauma cranico

È ricoverata in terapia intensiva, in prognosi riservata, la bimba di 6 anni investita da un’automobile l’altra sera in via San Rocco: condizioni gravi ma, se non ci saranno complicazioni e il decorso sarà regolare, non sarebbe in pericolo di vita. Tutto in un attimo e sono stati momenti di paura e di grande apprensione, con la piccola che, urtata mentre attraversava la strada (in zona centrale di Bastia Umbra) si lamentava per il dolore, per i traumi e le ferite riportate. La conducente della macchina, una trentanovenne della zona, si è subito fermata per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti, a sirene spiegate, l’ambulanza e l’auto medica del 118 dell’ospedale di Assisi. Il personale medico e infermieristico ha prestato le prime cure e verificato le condizioni della bimba che, da quanto emerso, aveva riportato un violento trauma cranico e la sospetta frattura del mento. Visto il quadro clinico, il personale del 118 ha deciso l’immediato trasporto della bambina, in codice ‘rosso’, al Santa Maria della Misericordiaa dove i medici hanno deciso il ricoverodella piccola in terapia intensiva, riservandosi precauzionalmente la prognosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Bastia Umbra, coordinati dal comandante della Compagnia dell’Arma di Assisi, capitano Vittorio Jervolino. I militari hanno effettuato i rilievi per riscostruire la dinamica dell’incidente, acquisendo le testimonianze della donna alla guida dell’auto e dei presenti al momento dell’investimento. L’automobile è stata sequestrata per consentire i controlli previsti e la conducente è stata sottoposta, come avviene in questi casi, all’alcol test (risultato negativo) e agli accertamenti tossicologici, per gli esiti dei quali sarà necessario un tempo maggiore.

Maurizio Baglioni