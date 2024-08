Investimenti e lavori anche nell’Orvietano

Sostituzione di scambi e rinnovo binari, lavori di impermeabilizzazione delle gallerie, attivazione di nuovi tratti di linea e installazione del sistema Ertms. E ancora manutenzione di arcate e viadotti. Sono terminati nel rispetto dei tempi i principali cantieri programmati ad agosto sulle linee Alta Velocità e convenzionali, proseguono secondo cronoprogramma i lavori nei cantieri ancora attivi: circa 1400 in tutta Italia, di cui 620 riferiti a nuove grandi opere, 420 che riguardano la manutenzione delle linee e 360 che interessano le stazioni . Un piano che prevede 9 miliardi di euro di investimenti da parte di Rfi solo per il 2024. Lo comunica una nota del gruppo Fs. Con la fine dei cantieri anche la circolazione dei treni è tornata regolare lungo le direttrici che sono state oggetto di intervento. Durante il periodo dei lavori, tenuto conto dei tempi di percorrenza maggiori dovuti alle deviazioni di percorso, i treni hanno viaggiato in orario: secondo i dati forniti da Rfi la puntualità ha fatto registrare valori in crescita, con punte del 97,3% sulla lunga percorrenza. Si sono da poco concluse anche le operazioni sulla linea Av Firenze-Roma per la manutenzione straordinaria del viadotto Paglia, nei pressi di Orvieto. Qui circa 40 tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici hanno lavorato alle arcate del viadotto sul fiume Paglia. L’investimento di Rfi è stato di circa 2 milioni di euro. Pochi giorni prima, il 18 agosto, si erano conclusi invece i lavori su un altro tratto dell’Alta Velocità tra Fidenza e Castelfranco Emilia, sulla Milano-Bologna Av percorsa ogni giorno da circa 200 treni Alta Velocità.