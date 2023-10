Investimenti e imprese. Ora c’è il bando Small

È uscito nel Bollettino Ufficiale Regionale del 3 ottobre il bando Small, una misura che rientra nella manovra Remix promossa dall’amministrazione regionale per favorire gli investimenti delle imprese del territorio e di cui giovedì scorso sono usciti i primi quattro bandi. Potranno presentare domanda le imprese che siano iscritte all’albo degli artigiani o che operino nel settore del commercio e dei servizi. I beneficiari, al momento della domanda, dovranno essere in possesso di una delibera eo contratto di finanziamento erogato da un istituto di credito o da un confidi vigilato, finanziamento della durata massima di 60 mesi. Il contributo sarà calcolato come abbattimento degli interessi del 3% e potrà arrivare fino al 5%, in presenza di garanzia erogata dai Confidi. Quanto agli interventi ammessi dal bando, molte le categorie di spesa coperte: impianti, macchinari e beni strumentali; tecnologie informatiche; autocarri; ristrutturazione dei locali, fino ad un massimo del 30% degli investimenti; marketing e pubblicità, sempre con un limite massimo del 30%. E il progetto di investimento potrà andare da 5mila a 50mila euro: spese da realizzare entro 9 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione.