Investe un ciclista e scappa via. Poi s’inventa il furto dell’ auto

Alla guida sotto l’effetto di droga investe un ciclista, quindi fugge dal luogo dell’incidente e per finire simula il furto della propria auto. Protagonista un ternano di 34 anni che è stato “smascherato“ dai carabinieri e al quale vengono contestati diversi reati: simulazione di reato, fuga a seguito di incidente stradale, lesioni personali stradali e guida sotto l’influenza di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dall’Arma domenica scorsa l’uomo, alla guida della propria auto, all’incrocio tra via Turati e via Di Vittorio ha investito un 37enne di origini nigeriane che era in sella ad una bici, dandosi poi alla fuga. Dopo aver nascosto la vettura in una strada poco distante dal luogo dell’incidente, il 34enne ha chiamato la centrale operativa dei carabinieri dell’Arma, denunciando il furto della stessa macchina. Intanto però le pattuglie che erano sulle tracce dell’automobilista in fuga, hanno scovato la vettura, con chiari segni d’incidente sulla carrozzeria, in via degli Oleandri.

A quel punto il ternano, ormai scoperto, ha ammesso di essersi inventato tutto poiché preso dal panico in seguito all’investimento. Per lui però i guai non sono finiti. Sottoposto ad accertamenti sulle proprie condizioni psico-fisiche all’ospedale Santa Maria, è risultato positivo alla cocaina: per lui sono così scattate le numerose denunce, l’immediato ritiro della patente ed il sequestro della vettura ai fini della confisca. Il nigeriano investito, trattenuto in osservazione al pronto soccorso, ha riportato lesioni fortunatamente lievi.