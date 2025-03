Investe cinghiale sul raccordo. Auto si ribalta, donna ferita

PERUGIA – Paura, danni alle vetture e una donna ferita portata in ospedale: è il bilancio di un incidente avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle e causato quasi certamente dall’investimento di un cinghiale che ha invaso le carreggiate per attraversare la superstrada. Il tutto è accaduto ieri notte, poco dopo le 3, quando i Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto sul raccordo Perugia-Bettolle, tra le uscite di Magione e Mantignana. "L’incidente – spiegano i Vigili del fuoco – è stato provocato presumibilmente dall’investimento di un cinghiale che stava tentando di attraversare la strada. Due le autovetture coinvolte, di cui una si è ribaltata. La conducente dell’auto ribaltata ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per ulteriori accertamenti. Gli occupanti dell’altra auto sono rimasti illesi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Perugia per i rilievi del caso, il personale del 118 e l’Anas.

Proprio per contrastare la presenza di animali selvatici lungo le strade, in particolare quelle a scorrimento veloce, l’Anas ha avviato una serie di interventi di bonifica intorno agli svincoli, con la rimozione di vegetazione incolta, arbusti e rovi. E intanto proseguono i lavori per la messa in sicurezza del raccordo Perugia-Bettolle, con le manutenzioni in galleria: necessarie limitazioni temporanee al transito sul raccordo Perugia-Bettolle tra gli svincoli di Prepo e San Faustino, in orario notturno dalle 21 alle 6. Nel dettaglio, nelle notti di oggi, domani e mercoledì sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle con uscita obbligatoria allo svincolo di Prepo e rientro allo svincolo di Madonna Alta.