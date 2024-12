’Invernalissima’. Le modifiche per il traffico

BASTIA UMBRA – Si svolge domani l’Invernalissima, la maratonina ai piedi di Assisi, modifiche al traffico ci saranno sia nel territorio comunale di Bastia Umbra che in quello della città serafica. La partenza è fissata alle ore 9.30 presso Umbriafiere Bastia Umbra per poi toccare Santa Maria degli Angeli, Rivotorto di Assisi la campagna ai piedi di Assisi e poi tornare di nuovo a Bastia dove è posto il traguardo e dove, dalle 11.15, è prevista la premiazione. A Santa Maria degli Angeli e a Rivotorto è prevista la sospensione della circolazione dalle ore 9 alle 12.30 in alcune delle vie interessate al transito dei partecipanti. Per tutti i veicoli provenienti dalla SS. 75 C.U. da Perugia direzione Assisi dalle ore 9 alle ore 12 è consiglio, come percorso alternativo, l’uscita per Ospedalicchio, Bastia Umbra Via Campiglione e Rivotorto. Per i veicoli provenienti dalla SS.75 C.U. provenienti da Foligno l’uscita per Viole con attraversamento ex SS. 75.