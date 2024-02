Invasione delle maschere. Il carnevale sbarca in centro

Oggi sarà un’acropoli diversa, più allegra e colorata. Preparatevi alla divertente “invasione“ degli studenti delle scuole elementari e dei più grandi delle medie e delle superiori: signori e signore scocca il martedì grasso. Con l’occasione il “Carnevale 2024“ approda nel centro storico di Perugia con un doppio appuntamento. Protagonisti indiscussi la musica, i travestimenti e la spensieratezza.

I carri allegorici, allestiti dall’associazione “I Rioni di San Sisto“, saranno presenti in piazza IV Novembre (dalle 9.30 alle 12.30), dove alle 10 inizierà la grande festa in maschera con protagonisti i bambini e bambine delle scuole della città (oltre 1.100) con merenda offerta dal Consorzio Perugia in centro (ore 10.45)

I ragazzi/e e gli insegnanti saranno trasportati gratuitamente dalle scuole al centro storico e ritorno con gli autobus messi a disposizione dal Municipio. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, la sfilata dei carri in corso Vannucci.

E chi si è perso la manifestazione a San Sisto, niente paura, domenica si replica e si torna lungo le vie del quartiere per salutare il carnevale con partenza della sfilata prevista per le 14,30. E sempre domenica "vieni a scoprire la moda del ’700". L’invito arriva da Palazzo Sorbello! Con questa visita guidata interattiva, i bambini potranno scoprire la moda del tempo: l’analisi dei dipinti e dei busti della Collezione permetterà di conoscere la storia del Palazzo e dei suoi abitanti, attraverso i loro abiti e parrucche. Prenotazioni 075 5732775.