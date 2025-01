Interventi sulla rete idrica . Traffico a rischio caos

SPOLETO Traffico a rischio caos nella frazione di San Martino in Trignano, la Vus è pronta ad iniziare i lavori per l’ammodernamento della rete fognaria e idrica. Il consigliere comunale Catanossi (Spoleto 2030) chiede lumi con un’interrogazione urgente. "Tali lavori porteranno benefici ambientali e infrastrutturali importanti - scrive il consigliere d’opposizione - tuttavia riteniamo importante che il cantiere sia pianificato con il massimo coinvolgimento della comunità. Infatti la strada provinciale 460 è essenziale per i cittadini dell’Alta Marroggia, collega scuole, le poste, numerose aziende e attività commerciali e viene percorsa ogni giorno da bus, camion e mezzi di soccorso".

Con l’interrogazione Spoleto 2023 chiede di sapere da quanto tempo il Comune conosce il progetto, come è stata coinvolta la comunità, tempistiche e modalità di svolgimento dei lavori, se sono stati previsti percorsi alternativi ed azioni di supporto per le attività commerciali. Inoltre si chiede "se è possibile lavorare anche in orari notturni che possano ridurre i disagi". "La nostra priorità – conclude Spoleto 2030 - è garantire che i lavori si svolgano nel miglior modo possibile riducendo al minimo i disagi di chi vive e lavora in questi luoghi, ribadendo che la comunità deve essere sempre al centro delle decisioni".

A quanto pare in seguito ad un sopralluogo dei tecnici della Vus è emerso che i lavori dovrebbero iniziare a febbraio e durare almeno quattro mesi.