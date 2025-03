Interventi sul Topino con il Pnrr. Chiuso il parcheggio del Plateatico

FOLIGNO - Nell’ambito dei lavori del Pnrr relativi al Topino, verrà chiuso il parcheggio del Plateatico (grande), dal 31 marzo (dalle 15) fino al 9 aprile, quando verrà riaperto alle 8, per consentire il completamento dell’asfaltatura e la realizzazione della segnaletica

orizzontale prevista in tutta l’area del parcheggio. Dalle 15 del 31 marzo inizieranno le operazioni di chiusura del parcheggio al fine di agevolare l’uscita dei veicoli presenti ed avere il parcheggio libero dal giorno successivo, il 1° aprile, quando dalle 8,

inizieranno i lavori. Dal giorno 8 aprile, dalle 15, inizieranno le operazioni per la riapertura del parcheggio. L’indomani, il 9 aprile, come detto, riapertura del parcheggio, ad esclusione dell’area sud occupata dal cantiere. Questa stessa area, appena completata, sarà riaperta nei giorni successivi. In caso di condizioni meteo

sfavorevoli, verrà modificato il cronogramma.