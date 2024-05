Interventi Afor sul territorio. Prevenzione antincendio

SPOLETO - Evitare la propagazione di incendi e facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso. Queste le finalità principali degli interventi realizzati tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 dall’Agenzia forestale regionale dell’Umbria (Afor) nel territorio spoletino. Finanziati con le risorse del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 a disposizione per le annualità 2021 e 2022, i lavori hanno consentito il taglio della vegetazione considerata maggiormente pericolosa in caso di incendi, attraverso interventi finalizzati ad evitarne la propagazione. Non solo. Grazie alla disponibilità di circa 290mila euro sono stati realizzati anche interventi di sistemazione del piano viabile per facilitare l’accesso dei mezzi di soccorso in caso di necessità. Nello specifico, tra la fine del 2023 e i primi quattro mesi del 2024, i lavori di realizzazione della fasce parafuoco ed il ripristino funzionale delle strade hanno interessato le aree Castagnacupa - Catinelli - Pompagnano (oltre 87mila euro), Valle San Martino - Montebibico (76mila euro e mezzo), Acqualafossa (30mila euro), Balduini - Castagnacupa (26mila), Meggiano - Montelirossi (32mila) e Montagna di Bazzano (35mila 600 euro). Per i lavori realizzati dall’Afor, insieme ai tecnici e agli operai che hanno materialmente effettuato gli interventi, il Comune ha ringraziato l’amministratore unico, Manuel Maraghelli, il dirigente del Servizio progettazione e direzione lavori, Andrea Marchesini e il Responsabile del Compartimento di Spoleto, Francesco Capoccia.