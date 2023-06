Interrotto il cantiere per le nuove strisce blu

Sospesa la realizzazione di nuovi parcheggi blu, a pagamento, stabilita in una datata delibera comunale, in via Riccardi e via Castello, tra Corso Vecchio e Piazza Valnerina. I cartelli indicanti il divieto di sosta per la giornata di oggi avevano fatto temere il peggio. La questione è stata posta al vicesindaco Riccardo Corridore nel corso della conferenza di Palazzo Spada.

E lo stesso Corridore nel primo pomeriggio in un post ha chiarito che "dovendosi procedere, in conformità al programma di Alternativa Popolare e di Stefano Bandecchi -sindaco di Terni, ad una razionalizzazione delle strisce blu e della Ztl, ogni iniziativa in tal senso è stata sospesa". "Ringrazio per la tempestività l’amministratore Stellati di Terni Reti", ha aggiunto il vicesindaco. E un appello affinché la nuova amministrazione intervenga a tutela dei cittadini contro il proliferare dei parcheggi blu arriva dall’associazione dei consumatori Codici.

"Abbiamo chiesto più volte una mappatura completa riguardo i parcheggi – spiega il presidente Massimo Longarini –, in quanto per legge dove vengono fatti parcheggi a pagamento devono essere garantiti anche quelli gratuiti, altrimenti la multa puo’ essere impugnata. Su questo tema chiediamo un cambio di passo alla nuova Giunta comunale, con una verifica e interventi decisi in merito . Chiederemo anche un incontro al nuovo sindaco Stefano Bandecchi sperando in una sinergia per fare fronte alle problematiche dei cittadini".