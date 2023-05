Internazionali di tennis Le grandi star a Perugia E Fognini cerca l’impresa

"Sei top 100, tanti azzurri pronti a scalare le classifiche e Fabio Fognini grintoso e determinato: mai avuto un tabellone così importante. Visti i partecipanti questo diventa un torneo da 250mila più che da 125". Così Francesco Cancellotti, direttore degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup, commenta l’entry list dell’VIII edizione del Challenger in programma dall’11 al 18 giugno sui campi di terra rossa del Tennis club.

Da ex 21 del mondo open, Cancellotti è abituato a pesare tornei e giocatori. "Fognini – dice - è stato numero 9 Atp. E’ un atleta con un talento impressionante che sta cercando proprio questi tornei per tornare nei top 100. E questo non può che far bene a tutta la pattuglia azzurra". Attualmente il tennista ligure è numero 130 del mondo e ha già fatto sapere che rinuncerà alla stagione dell’erba e a Wimbledon per concentrarsi sulla terra e provare ad ottenere punti importanti per la risalita in classifica. In questi termini il Challenger di Perugia, con i 125 punti ATP messi in palio per il vincitore, fa gola sia all’ex numero 1 d’Italia che a tanti altri giocatori. A partire dalla prima testa di serie Pedro Cachin. Lo scorso anno, vincendo gli Internazionali di Todi, l’argentino entrava in top 100. A meno di un anno da quel trionfo, Cachin torna in Umbria da numero 63 del mondo. Nel seeding seguono altri due top 80: gli spagnoli Albert Ramos-Vinolas (#66) ed il campione in carica Jaume Munar (#77). La carica dei top 100 è completata da Daniel Galan (#90), Filip Krajinovic (#92) e Alexandre Muller (#100).

E’ folta anche la rappresentanza italiana: ben 9 in main draw. L’attesa è soprattutto per Matteo Arnaldi e per il perugino Francesco Passaro.

"Siamo molto contenti di iniziare la stagione in Italia contando su un elenco di iscritti così importante - ammette Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events -. Fognini? È un campione e il suo nome sarà di grande richiamo per gli appassionati e per la città. La location del Tennis Club è una delle nostre preferite e questa edizione del torneo sarà arricchita dalle tante iniziative in città. Tra queste il Museo della Racchetta, che dal 9 al 12 giugno, porterà nel cuore della città una collezione di telai che raccontano la storia del tennis dal 1875 ai giorni d’oggi".

Silvia Angelici