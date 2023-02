Provvedimento interdittivo per un’attività commerciale, emesso dal Comune, a seguito di una disposizione della Prefettura di Perugia, ai sensi del decreto legislativo n. 1592011. Il provvedimento del Prefetto, Armando Gradone (nella foto), è coperto da privacy e dal massimo riserbo. Il Codice antimafia punta a prevenire le infiltrazioni mafiose nel mercato. La nozione di “interdittiva antimafia“ richiama l’effetto interdittivo conseguente alla comunicazione antimafia e alla informazione antimafia, tutti provvedimenti amministrativi emanati dal prefetto. L’interdittiva determina una particolare forma di incapacità giuridica. Si torna a parlare di interdittiva antimafia in città, dopo il 2017, l’anno in cui il provvedimento del prefetto aveva raggiunto anche la squadra di calcio, essendo stato il presidente di allora lambito dall’inchiesta “Mafia capitale“.