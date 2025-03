"Insieme per un futuro sostenibile". I giovani imprenditori di Ance ’Innovazione e digitale in edilizia’

"Infrastrutture e innovazione tecnologica" è il secondo degli eventi pubblici, a cura del Gruppo Giovani di Ance inseriti nel nutrito programma con cui l’Associazione Nazionale Costruttori Edili dell’Umbria sta presentando il mondo delle costruzioni a Expo Casa; si svolge oggi, alle ore 17.30, nell’Area eventi di Umbriafiere.

"La digitalizzazione rappresenta un elemento cardine per la competitività e la sostenibilità del settore edile – spiega Brigitta Santini, presidente del Gruppo Giovani di Ance Umbria – Noi, come Gruppo Giovani di Ance Umbria, siamo fermamente convinti dell’importanza di implementare il Bim all’interno delle nostre imprese. A questo fine abbiamo organizzato corsi di formazione per permettere a tutti gli imprenditori associati ed ai tecnici delle nostre aziende di conoscere in maniera approfondita questa nuova metodologia e questo strumento di gestione informativa digitale. L’innovazione tecnologica porterà notevoli vantaggi sotto molteplici punti di vista, come maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità".

Il Gruppo Giovani di Ance sottolinea l’importanza che anche le istituzioni accompagnino questa transizione al digitale. "Ance – ricorda Agnese Trincia, presidente del Gruppo Giovani di Terni e vice presidente regionale – sta mettendo in campo risorse, strumenti e formazione per accompagnare le imprese in questo cambiamento. Ma senza una pubblica amministrazione altrettanto digitale ed efficiente il rischio è frenare l’intero sistema. Servono azioni immediate: meno burocrazia, processi più rapidi, una vera collaborazione tra pubblico e privato. Solo così potremo costruire un sistema moderno, competitivo e sostenibile".

La presidente del Gruppo Giovani di Ance Perugia, Ilaria Vannicelli, evidenzia un ulteriore vantaggio legato alle nuove tecnologie: "La digitalizzazione è un potente alleato per la sostenibilità: non solo migliora l’efficienza dei processi, ma permette anche di ridurre l’impatto ambientale e promuovere uno sviluppo più responsabile. Noi, Gruppo Ance Giovani, crediamo fortemente che integrare innovazione digitale e sostenibilità significhi costruire un futuro più verde, intelligente ed equilibrato".

Al convegno porteranno i loro saluti il presidente di Ance Umbria Albano Morelli e la presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi. Alla tavola rotonda partecipano Angelica Krystle Donati presidente del Gruppo Giovani Ance Nazionale; Andrea Primicerio, responsabile gestione Rete ANA Umbria; Damiano Bauce, Timelapslab; Lorenzo Benedetti, Displaid; Elisa Tomassini, Università degli Studi di Perugia – Consorzio Fabre; Francesco De Rebotti, assessore Regione Umbria; Paolo Gattini, dirigente Regione Umbria.