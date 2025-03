Insieme per ricostruire. C’è la manifestazione

UMBERTIDE - Cittadini insieme in nome della ricostruzione. Le comunità umbertidese, perugina ed eugubina colpite dal sisma del 9 marzo 2023 si ritroveranno a Pierantonio per commemorare il secondo anniversario del terremoto. La cerimonia, organizzata dalle amministrazioni dei tre comuni colpiti dall’evento sismico e dal comitato locale “Rinascita 9 marzo“, avrà luogo domenica alle 10.30 in piazza XXV Aprile. Il titolo scelto per la manifestazione di quest’anno è “Protagonisti della ricostruzione per la rigenerazione del territorio“.

Le celebrazioni saranno aperte dalla Messa presieduta dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, monsignor Ivan Maffeis. Seguiranno gli interventi della politica, con il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli ed il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco. Prenderanno quindi la parola la governatrice della regione Umbria Stefania Proietti, il sindaco di Umbertide Luca Carizia, la sindaca perugina Vittoria Ferdinandi, il primo cittadino eugubino Vittorio Fiorucci ed infine il presidente del comitato “Rinascita 9 marzo“ Paolo Arcelli.