Inseguimento sulla E45. Ventenne in fuga nell’auto arrestato dai carabinieri

Inseguimento tra Ponte San Giovanni e Deruta, nei guai finiscono un peruviano e un cileno, già noti alle forze dell’ordine. Nell’operazione di controllo c’è stato anche un pericoloso inseguimento di un’auto lungo la superstrada E45 in direzione Terni. Alla fine però i carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni, con l’ausilio di quelli della Stazione di Deruta, hanno arrestato un ventenne di origini peruviane, ritenuto responsabile di resistenza a un pubblico ufficiale; il sudamericano è stato inoltre denunciato insieme a un trentanovenne cileno (entrambi con precedenti di polizia) per il reato di ricettazione. I militari, a seguito di una segnalazione arrivata 112, hanno individuato a Ponte San Giovanni un’autovettura sospetta, vista transitare per le strade della zona e risultata poi essere stata denunciata come oggetto di appropriazione indebita a Roma. Nelle vicinanze del veicolo c’erano quattro uomini.

Quando i carabinieri si sono avvicinati per il controllo, due dei presenti si sono allontanati facendo perdere le loro tracce, mentre il cileno, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di un telefono cellulare di cui non è stato in grado di fornire giustificazioni circa il possesso. Il ventenne improvvisamente si è dato alla fuga a bordo dell’auto, imboccando a forte velocità e con una condotta di guida inevitabilmente pericolosa, la E45 in direzione di Terni. N’è scaturito un inseguimento lungo un tratto della superstrada in carreggiata sud. A Deruta il giovane peruviano ha abbandonato l’auto cercando di far perdere le proprie tracce nell’abitato. Ma i carabinieri lo hanno localizzato e sottoposto a perquisizione personale, trovandolo in possesso di due telefoni cellulari, risultati essere proventi di furto. Visto il comportamento tenuto e soprattutto la serie di manovre pericolose per sottrarsi al controllo dei militari, il sudamericano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato insieme al trentanovenne per il reato di ricettazione. Arresto convalidato dal gip del Tribunale di Perugia con obbligo di presentazione quotidiana alla oolizia giudiziaria. Indagini dei carabinieri in corso per individuare le altre due persone fuggite, che si sono dileguate alla vista dei militari.

Maurizio Baglioni