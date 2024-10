Iniziative e attività ricreative, come ricevere i contributi

È uscita la seconda parte del bando Adisu Umbria per la richiesta di contributi economici per organizzare iniziative e attività sociali e ricreative per l’anno 2024. Associazioni e società possono fare domanda per progetti in ambito culturale, dello spettacolo dal vivo, celebrativo, ricreativo e aggregativo, finalizzati alla diffusione e promozione della cultura sul territorio e, comunque, utili a perseguire il successo negli studi e l’integrazione degli studenti nella comunità locale. Per essere ammessi all’istruttoria, i soggetti devono avere sede operativa nel territorio regionale e svolgere l’iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nella regione Umbria.

La domanda di contributo, redatta su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria all’indirizzo http://www.adisu.umbria.it, deve essere inviata entro e non oltre il 7 novembre 2024 all’Adisu.