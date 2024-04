Iniziativa di solidarietà della Fondazione “Umberto Veronesi“

ORVIETO Oggi e domani la Fondazione Umberto Veronesi torna nelle principali piazze italiane con la settima edizione de “Il Pomodoro per la ricerca", un’iniziativa ideata per raccogliere fondi e finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, per garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Con il ricavato sarà finanziata la piattaforma di ricerca e cura Palm Research Project, una rete internazionale per la messa a punto di nuovi trattamenti di cura pediatrica. I volontari, a fronte di una donazione minima di 12 euro, distribuiranno una confezione con tre barattoli di pomodori, nelle versioni pelati, polpa e pomodori. Ad Orvieto i volontari di Fondazione Umberto Veronesi saranno presenti oggi dalle 10 alle 14 in corso Cavour e ad Orvieto Scalo al centro commerciale Porta d’Orvieto dalle 10 alle 17. E ancora domenica 21 aprile dalle 10 alle 13 ad Orvieto lungo corso Cavour e a Porano nel piazzale della chiesa parrocchiale di San Biagio dove sarà presente l’associazione “Oltre le nuvole per Roberta“ che organizzerà un banchetto per distribuire le confezioni.