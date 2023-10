Il Comune di Foligno aderisce alla manifestazione nazionale ‘Puliamo il mondo’ in programma domenica per iniziativa di Legambiente. L’ente, in collaborazione con Legambiente, promuoverà un’azione di pulizia negli spazi pubblici: vi può prendere parte qualunque cittadino. Ai volontari saranno garantiti copertura assicurativa e materiale per l’attività. Ritrovo alle 9 al parcheggio del cimitero.