Iniziativa della Vus

FOLIGNO Anche Foligno e Spoleto celebrano la “Giornata mondiale dell’acqua“. Per l’occasione Valle Umbra Servizi promuove una doppia iniziativa che coniuga educazione e sostenibilità. Valle Umbra Servizi lancia “Bevila nel vetro!", un’azione concreta per promuovere l’uso dell’acqua di rete e delle sedici case dell’acqua presenti sul territorio. L’obiettivo è incoraggiare il consumo di acqua di rete perché è di qualità, sicura e sottoposta a rigorosi controlli, sostenibile, perché riduce l’utilizzo di plastica monouso e l’impatto ambientale legato alla produzione e al trasporto dell’acqua in bottiglia e, infine, conveniente, perché bere acqua di rete consente un risparmio economico significativo per le famiglie. "Questa giornata - dichiara Vincenzo Rossi, presidente Vus - rappresenta un’opportunità per mostrare concretamente l’importanza dell’acqua per il nostro territorio e il valore dell’acqua pubblica". Sempre da domani, gli utenti potranno ritirare gratuitamente una bottiglia in vetro riciclato agli sportelli idrici di Foligno e Spoleto, grazie alla collaborazione con CoReVe – consorzio recupero vetro. Domani, inoltre, le classi terze del liceo scientifico Sansi Leonardi Volta di Spoleto visiteranno la sorgente di Rasiglia, accompagnate dai tecnici di Vus e dai volontari dell’associazione “Rasiglia e le sue sorgenti“.