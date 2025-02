Ingegneria ambientale . Presentazione del corso. Martedì, l’open day

Martedì, al dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Perugia, in via Goffredo Duranti 93, si terrà un open day per presentare, tra gli altri, il corso di laurea triennale professionalizzante a ciclo unico ‘Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio’. Si rivolge ai giovani diplomati Cat, ma può comunque essere scelto da tutti gli studenti che hanno terminato le scuole superiori, nonché dai geometri già abilitati che vogliono conseguire una laurea.