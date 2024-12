Infuria la polemica politica. Socialisti contro il Comune: "Troppa incoerenza"

diCoda dell’anno con polemica politica. Dopo la conferenza del Pd, ad animare il dibattito è il Partito socialista che attacca l’amministrazione comunale. Il tema è la posizione contro l’eolico per i progetti che dovrebbero interessare la montagna e la parallela posizione completamente a favore della cosiddetta ‘Variante sud’. "Un progetto perseguito senza un minimo di partecipazione pubblica" dicono i Socialisti che rilanciano le richieste del Comitato, che "chiede un confronto serio con le Istituzioni affinché si realizzi una infrastruttura condivisa con il territorio, senza inutili sprechi di suolo". "Sostenere l’ambiente della montagna e ignorare quello della campagna è un chiaro simbolo di incoerenza ed emerge, dal comportamento del sindaco, la volontà di esaltare le disuguaglianze tra i cittadini sul piano sociale ed economico". Il Psi ricorda le aree agricole che saranno coinvolte e quelle industriali, "con una nota multinazionale che vedrà compromessa la propria base logistica". Venerdì era arrivata la conferenza del Pd, con i consiglieri pronti a dare battaglia e impegnati a chiedere un incontro alla presidente Proietti. "Abbiamo tante bugie da sventare – aveva detto la capogruppo Rita Barbetti – a cominciare dallo Svincolo di Scopoli. In cinque anni abbiamo aggravato il nostro indebitamento per asfaltature a pioggia. È deprecabile fare proclami non veritieri e quelli del centrodestra sono notevoli: dallo zuccherificio al forno crematorio, passando per l’eolico".