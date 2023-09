Infiltrazioni di criminalità mafiosa: "Alimentate dai penitenziari"

TERNI

I penitenziari di Terni (nella foto) e Spoleto, gli unici due in Umbria ad “alta sicurezza“ e che ospitano anche esponenti della criminalità organizzata, favoriscono le infiltrazioni mafiose. E’ quanto emerge nella relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento in base alle indagini della Dia (Direzione investigativa antimafia), relative al secondo semestre 2022. "Il territorio umbro non documenta forme di radicamente stabile di strutture criminali di tipo mafioso – si legge –. Tuttavia pregresse attività d’indagine hanno comprovato l’esistenza di proiezioni di ’ndrangheta e camorra, sempre tese a cogliere opportunità economico-finanziarie al fine di porre in essere strategie per il riciclaggio di capitali illeciti in un fiorente tessuto socio-produttivo come quello umbro, caratterizzato da un reticolo di pmi". "Tale aspetto – si legge ancora– è alimentato anche dala presenza delle Case di reclusione di Terni e Spoleto, che ha favorito l’insediamento in quei territori di interi nuclei familiari, di origine calabrese e campana, imparentati con i soggetti ristretti im regime detentivo speciale. Le indagini hanno acclarato la presenza di affiliati alle ’ndrine Mannolo, Zoffreo e Trapasso di San Leonardo di Cutro e alla ’ndrina Comisso di Siderno e documentato l’operatività di affiliati alla criminalità organizzata campana e, nello specifico, ai clan dei Casalesi, dei Fabbrocino e dei Terracciano". Per quanto riguarda lo spaccio di droga, "nella provincia di terni, nel semestre in esame, non si sono registrati eventi di rilievo; tuttavia continuano a essere documentati illeciti". "Negli anni – sottolinea il Ministero– è stato rilevato come organizzazioni criminali, per lo più multietniche, siano dedite al traffico e allo spaccio di droga".

Ste.Cin.