Inferno di fiamme dentro casa. Donna di 70 anni perde i sensi. La salvano i vigili del fuoco

Dall’inferno di via Lunghi 83, a Ponte San Giovanni, i vigili del fuoco sono usciti portando con loro, in salvo, la padrona di casa, una donna di 70 anni. Ferita in maniera grave, è stata affidata prima alle cure del 118, quindi trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

L’allarme, secondo quanto si apprende, è scattato nella mattinata di ieri, quando alcune chiamate al numero unico di emergenza hanno attivato la macchina dei soccorsi. All’arrivo dei vigili del fuoco, l’appartamento a Ponte San Giovanni era avvolto da fiamme e fumo, mentre si procedeva a spegnere l’incendio, è iniziata anche la ricerca di persone rimaste all’interno dell’abitazione. Una ricerca, che come detto, ha dato esito positivo. I vigili, infatti, hanno trovato la donna che hanno provveduto a soccorrere e portare all’esterno per consentire al personale sanitario di prestarle le prime cure. La settantenne era priva di conoscenza, presumibilmente a causa delle esalazioni provocate dall’incendio. Dopo l’arrivo al Santa Maria della Misericordia, vista la criticità delle sue condizioni, appena è stato possibile, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Umberto I di Roma. Nel frattempo, completate le operazioni di bonifica dell’incendio, sono iniziati gli accertamenti per chiarire causa e dinamica del rogo che, secondo quanto appreso, ha riportato importanti danni strutturali. Le indagini di vigili del fuoco e polizia permetteranno di chiarire l’accaduto in tutti i suoi aspetti, mentre da Roma si attendono gli aggiornamenti sulle condizioni dell’anziana.