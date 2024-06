Incubo Pian D’assino. Altro incidente in variante. Cinque feriti, tre sono gravi

Non c’è pace per la SS219 “Pian d’Assino”. Dopo l’incidente mortale dello scorso 31 maggio, intorno alle 16 di ieri pomeriggio la cosiddetta “variante” è stata teatro di un altro violento scontro, avvenuto tra gli svincoli di Padule e Torre Calzolari, dove è presente un rettilineo già purtroppo teatro di altri incidenti gravi, alcuni anche mortali. Quel tratto si conferma così il più pericoloso dell’arteria, anche a causa della velocità spesso eccessiva di chi lo percorre. Stavolta sono due le automobili coinvolte, una Peugeot grigia e una Opel bianca che è stata sbalzata sul cordolo di cemento che delimita la strada, con un bilancio che si assesta su cinque feriti: due sono stati trasportati all’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia in codice rosso con politrauma (uno con elisoccorso Nibbio e un altro con un’autoambulanza), mentre gli altri tre sono stati condotti all’ospedale di Branca; inizialmente tutti e tre in codice giallo ma le condizioni di uno dei feriti si sarebbero aggravate passando così ad un codice rosso. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Gubbio per i rilievi del caso, insieme ai Carabinieri di Gubbio, ai soccorritori del 118 giunti con ambulanze ed elisoccorso e ai Vigili del fuoco di Gaifana che, visto l’impegno del distaccamento di Gubbio nei confronti di un incendio avvenuto nella frazione di Fontanelle, hanno provveduto a liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere.

Sul posto, ovviamente, anche il personale Anas per ripristinare la transitabilità appena possibile: il traffico è stato deviato sulla vecchia “Pian d’Assino”, che per diverse ore è rimasta congestionata. Dalle prime e sommarie ricostruzioni sembra che lo scontro sia avvenuto frontalmente, anche se saranno le perizie delle forze dell’ordine a fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente. Una strada, dunque, che sembra non conoscere tregua: solo pochi giorni fa una 77enne eugubina, Anna Casali Cappannelli, era deceduta per uno scontro frontale con un mezzo pesante proprio prima dell’uscita di Torre Calzolari. La salma della signora, sulla quale è stato effettuato l’esame autoptico nei giorni scorsi, arriverà questa mattina alle ore 12 presso la chiesa della Madonna del Prato di Gubbio, dove nel pomeriggio si svolgeranno i funerali. È comunque un’altra, ennesima vittima di una situazione che necessita di interventi.