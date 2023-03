Incoronati i dodici oli finalisti: potranno accedere all’Ercole Olivario

PERUGIA

Dalle colline di Bettona e dell’assisiate fino alle vallate di Foligno e Spoleto. Il concorso regionale “Oro Verde dell’Umbria” ha incoronato i suoi campioni. Sono 12 gli olii scelti dalla giuria di esperti, che così potranno accedere ad un’altra prestigiosa vetrina: l’Ercole Olivario, sfida nazionale anche questa organizzata dalla Camera di Commercio dell’Umbria, per valorizzare le eccellenze olearie.

"Il Concorso regionale “Oro Verde dell’Umbria” – dice il presidente della Camera Giorgio Mencaroni – è l’unico in cui un incaricato dell’organizzazione si reca in azienda per prelevare l’olio e verificare l’origine, in cui la fase di assaggio è organizzata in modo anonimo, e coinvolge una giuria costituita da 16 degustatori. Un appuntamento di prestigio non solo per i produttori, ma anche per i consumatori che in questo modo hanno la possibilità di conoscere la vera qualità.Il Premio “Oro Verde dell’Umbria” è quindi essere uno strumento importante che garantisce al consumatore accorto ed esigente la grande qualità e permette agli addetti ai lavori di creare un appuntamento annuale per confrontarsi sulle opportunità e le problematiche del settore, sulle sue specificità, sui suoi modelli produttivi, sui problemi legati alla commercializzazione e distribuzione in Italia". "La Regione – aggiunge l’assessore Roberto Morroni – ha investito 11 milioni di euro nella filiera dell’olivicoltura, con l’obiettivo di renderla sempre più produttiva e robusta sia in termini qualitativi che continuativi. Per comprendere l’entità del nostro sforzo basti dire che, per la filiera olivicola, a livello nazionale sono stati stanziati 30 milioni di euro". Dunque le 12 aziende vincitrici (categoria olio Dop): Agraria Decimi, Viola, Marfuga, Frantoio Gaudenzi, Frantoio di Spello, Gnavolini Raccolta Sapore, CM Srl. Categoria extravergine: Viola, Marfuga, CM Srl, Frantoio di Spello, Ranchino Eugenio.

S.A.