Incontro in memoria di Giacomo Matteotti

FOLIGNO - Si intitola “L’idea che è in me non la ucciderete mai“ l’incontro che ha in programma il Pd circolo 6 di Foligno oggi per commemorare Giacomo Matteotti, assassinato cento anni fa, nel giugno del 1924, dai fascisti, come rivendicato da Mussolini ormai al comando del paese, il 3 gennaio 1925. Dopo la deposizione dei fiori sulla lapide che indica la via a lui intestata all’inizio di via Altolina a Belfiore, prevista per le 15.15, la commemorazione si svolgerà nella sede del Centro sociale, sotto la scuola media. La relazione sarà tenuta dal professor Fabio Bettoni, che ha dedicato molti studi alle vicende di quegli anni del novecento, in particolare a livello locale. "Al termine – spiega la segretaria del circolo Rita Zampolini – ci sarà uno scambio di auguri per le festività natalizie, per il nuovo anno e di buoni auspici per la nuova giunta regionale nominata dalla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, eletta grazie al bel risultato delle elezioni del 17 e 18 novembre scorsi che hanno visto la vittoria del centrosinistra e un notevole risultato del Pd". Sono state molte le attività dell’annata del centenario della morte di Matteotti. Tanti convegni e approfondimenti per l’uomo che è stato anche anche giornalista e che tanto si è impegnato per la giustizia sociale.