Incontro in biblioteca sulle manovre salvavita

SPOLETO "Lezione informativa su manovre salvavita pediatriche e sonno sicuro". È titolo dell’incontro previsto per giovedì 12 dicembre alle 17 nelle sale della biblioteca comunale a Palazzo Mauri a cura dei volontari della Croce Rossa Italiana, che parleranno delle procedure da adottare in caso di emergenza, affronteranno l’aspetto della prevenzione e forniranno informazioni utili per il sonno sicuro dei più piccoli. All’appuntamento interverranno Danilo Chiodetti, assessore per la valorizzazione delle culture, della qualità e della bellezza della città e del territorio per i saluti istituzionali, Miranda Trabalza, presidente del Comitato della Croce Rossa di Spoleto per il discorso di apertura e gli istruttori di manovre salvavita pediatriche del Comitato della Croce Rossa di Spoleto con una dimostrazione teorico-pratica. L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere... Leggendo", realizzato dalla biblioteca comunale “G.Carducci“ e dal Consultorio familiare di Spoleto dell’ Usl 2. Il progetto, che ha preso avvio a novembre 2022, prevede incontri mensili di promozione della lettura precoce in famiglia per le donne in gravidanza che frequentano il corso di accompagnamento alla nascita Can, per le mamme e i neonati che frequentano il corso del massaggio del bambino Aimi ed appuntamenti rivolti alle famiglie.