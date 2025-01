Incontro ’esistenziale’ a Palazzo Gallenga tra parole, arte e note

Narrazione esistenziale tra parola, arte e musica è il titolo dell’incontro in programma questo pomeriggio alle 17 nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri: si tiene in occasione della presentazione del libro di Francesca Ragni, “Trauma di nascita” e ha un un aspetto del tutto particolare in quanto i pensieri della scrittrice si intrecciano con gli stimoli che arrivano dalle opere degli artisti Ivana Vitali e Fabrizio Fabbroni, unendo il tutto con le musiche di Stefano Ragni.

Un evento unico in cui le arti si incontrano, celebrano la cultura e stimolano l’intelligenza delle persone.

"Trauma di Nascita. Modelli creativi e suggestioni metaforiche per l’anima" è il libro, edito nel 2024 da Anima nella collana Saggi per l’anima, di Francesca Ragni, nata a Perugia, counselor e assistente sociale, che indirizza la sua ricerca esistenziale verso la prevenzione del disagio psichico e sociale.