Incontro con i cittadini

NORCIA Prendere spunto dagli ultimi fatti che hanno visto vittime cittadini della Valnerina e informare, affinché ci si possa difendere dalle truffe. È stato questo l’obiettivo dell’incontro tenuto dai carabinieri della stazione di Norcia, sulla prevenzione delle truffe e dei reati contro gli anziani. L’appuntamento si è svolto al Digipass, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Cesvol. Tanti i cittadini che hanno partecipato, ponendo anche diverse domande ai carabinieri, che hanno svolto un’importante opera di rassicurazione sociale fornendo consigli pratici ai cittadini presenti per evitare di rimanere vittime di truffe o essere coinvolti in relazioni pericolose, illustrando le principali tipologie e i modi più frequenti con cui i malviventi contattano le vittime, traendo anche spunto da eventi realmente accaduti nei mesi scorsi ai danni di cittadini della Valnerina. Possibili bersagli dei truffatori sono gli anziani, spesso soli e vulnerabili. I carabinieri si sono avvalsi anche del supporto multimediale della sala, proiettando immagini, articoli e consigli utili contro le truffe. Sono stati distribuiti degli opuscoli informativi ed è stata ricordata la necessità di chiamare il 112 nel caso di dubbi scaturiti da atteggiamenti strani assunti da persone sospette, oppure di rivolgersi alla stazione dell’Arma più vicina.