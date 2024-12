“Incontro al buio con l’Archivio di Stato“ tra storia e documenti

“Incontro al buio con l’Archivio di Stato di Perugia. Un suggestivo viaggio tra Storia e storie” è l’appuntamento in scena questo venerdì alle 17 all’Archivio di Piazza Giordano Bruno nell’ambito del progetto Archivi al Buio. L’iniziativa vuole offrire al pubblico un’azione teatrale di comunità e di persone per far conoscere la potenzialità di questo luogo che conserva un ampio patrimonio documentario, testimonianza di oltre mille anni di storia. Storia e studio fuse insieme porteranno i visitatori in un viaggio tra documenti e storie, per aprire le “porte” dell’Archivio di Stato non solo agli studiosi ma a tutti i cittadini curiosi e desiderosi di conoscere. L’iniziativa espressamente voluta dalla direttrice Cinzia Rutili e dalla funzionaria Anna Alberti è curata dall’Associazione La Pagoda di Anghiari con la partecipazione della sua ideatrice Giuliana Gattari art-counselor e danza terapeuta insieme a Enzo Cordasco, autore e operatore teatrale e con Giorgia Renghi, Isabella Savini, Valeria Bianconi e Ariele Savini. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria allo 075.5724403.