Incontro a Santa Giuliana alla memoria di Franco Venanti

E’ dedicato alla memoria del Maestro Franco Venanti (nella foto) che proprio ieri avrebbe compiuto 93 anni, il secondo appuntamento del nuovo ciclo di “Incontri e dialoghi a Santa Giuliana“, venerdì alle 17.30 nel complesso monumentale di Santa Giuliana. A volere questa iniziativa sono stati i familiari, gli amici e i tanti estimatori che Venanti ha avuto in oltre 70 anni di carriera. La richiesta è stata subito accolta dal Comando della Scuola di Lingue dell’Esercito, che già aveva ospitato il maestro in occasione del primo incontro della passata stagione. Interverranno la moglie Zaira e i figli Barbara e Luca, i sindaci e assessori alla cultura di Perugia e Deruta, dove il maestro aveva organizzato l’ultima sua mostra, con largo consenso di pubblico e di critica. Interverranno Marco Ferrazzoli giornalista e saggista, Francobaldo Chiocci giornalista e scrittore, Andrea Baffoni critico d’arte e Mario Amico dell’Associazione culturale “Bonazzi”. Moderano l’incontro i giornalisti Mario Mariano e Paola Costantini. Occasione anche per salutare il nuovo comandante della Slee Generale Pietro Romano.