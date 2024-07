Incognite sulla Ternana: "Guida preoccupato dei contratti ereditati"

Il presidente della Ternana, Nicola Guida, è preoccupato "in particolar modo per quanto riguarda la sostenibilità economica dei contratti ereditati, complicati già per la Serie B e divenuti pesantissimi con la retrocessione; problema che è divenuto il primo da risolvere". Lo riferisce il Centro coordinamento Ternana Club che ha incontrato lo stesso Guida, con il dg Foresti e il ds Mammarella. I tifosi hanno ribadito alla società "perplessità e preoccupazioni in merito tanto al progetto stadio-clinica, quanto all’imminente stagione calcistica". Il Cctc fa sapere anche di "aver inviato una richiesta tramite Pec e per le vie brevi al sindaco Bandecchi per un analogo incontro, in cui sentire direttamente da lui quali siano i suoi intendimenti e il suo punto di vista su entrambe le situazioni: questo in nome dei 18 club a noi affiliati nonché in rappresentanza e responsabilità verso i 18mila firmatari della nostra petizione popolare (all’epoca, quando il presidente delle Fere era lo stesso Bandecchi, a sostegno del progetto stadio clinica ndr). Il caos che circonda la Ternana finisce anche in Consiglio comunale con un’interrogazione del gruppo Pd in cui si chiede al primo cittadino e alla Giunta di conoscere "eventuali criticità relative all’imminente stagione sportiva; se sono stati svolti o si svolgeranno incontri con i tifosi; se l’amministrazione intende avviare o proseguire un’interlocuzione con la società Ternana calcio". I consiglieri dem sottolinenano le preoccupazioni dei tifosi che "sarebbero state confermate dal presidente Guida , in particolar modo per quanto riguarda la sostenibilità economica di contratti ereditati complicati già per la serie B e divenuti pesantissimi con la retrocessione".