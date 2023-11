Inclusione lavorativa. Ecco il progetto della “Fattoria Sociale“

Creare inclusione sociale e lavorativa grazie allo svolgimento di attività agricole, di piccola ristorazione e di trasformazione dei cibi (laboratorio alimentare). È l’obiettivo del progetto “Fattoria Sociale“ attivato dalla Cooperativa agricola e sociale, che in qualità di capofila dell’associazione d’imprese composta anche da Il Cerchio Cooperativa Sociale, associazione di volontariato Miloud, Comune di Spoleto e Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia, e in collaborazione con la Usl 2, ha ottenuto un finanziamento di 123.853 euro partecipando al bando Psr per l’Umbria. Alla presentazione del progetto hanno partecipato il sindaco Andrea Sisti e l’assessore al sociale Luigina Renzi, Marco Pennacchi e Alberto Buonfigli, rispettivamente presidente della cooperativa Fattoria Sociale e responsabile del progetto Fattoria Sociale, che hanno illustrato nel dettaglio il percorso delle attività seguite insieme alla professoressa Bianca Maria Torquati, del Dipartimento di Scienze Agrarie.

Il progetto si concluderà il 31 dicembre 2024 ed è rivolto a ragazzi tra i 18 ed i 35 anni con disabilità eo autismo usciti dal percorso scolastico e non in grado di entrare nel mondo del lavoro ’profit’. L’obiettivo, attraverso la composizione di due ’nuclei’ da sei ragazzi con disabilità e affiancati da un operatore con competenze agricole ed un educatore, è di creare inclusione sociale e lavorativa. I ragazzi sono impegnati in varie attività già da oltre due mesi ed ora in vista delle festività natalizie hanno realizzato anche il calendario 2024 della Fattoria Sociale, sostenuto dalla Fondazione CaRiSpo, che ha concesso un contributo di 5mila euro; ideato con la collaborazione dello spoletino Carlo Laureti. Al lavoro di ricerca e studio hanno partecipato i ragazzi e operatori della Fattoria Sociale. Il calendario, che accompagna le illustrazioni con il racconto delle attività svolte dai ragazzi e dalle ragazze della Fattoria Sociale nel corso dell’anno, verrà messo in vendita, al costo di 10 euro (il ricavato servirà a sostenere le attività della Fattoria), domenica in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Per l’occasione è stata organizzata l’iniziativa “Porte aperte in Fattoria“, con la possibilità di recarsi nella sede di Protte per fare colazione (dalle 9 alle 11.30), a pranzo (ore 13-14.30), oppure all’ora dell’aperitivo (dall e 17.30 alle 19.30).