La strada Tre Valli e le curve che tradiscono: ancora un morto in moto, terza vittima in un anno

Norcia (Perugia), 22 gennaio 2024 – La strada statale “delle Tre Valli umbre” torna a essere teatro di una tragedia: vittima ancora un motociclista. Le strade che percorrono la Valnerina sono tra le più amate dagli appassionati delle due ruote e questa volta il turista, vittima dell’ennesimo incidente mortale, aveva raggiunto l’Umbria dal Veneto. Quello di ieri mattina è il quarto incidente in poco più di un anno ed è il terzo motociclista a perdere la vita.

L’ultimo cinque mesi fa lungo la strada che da Visso (Marche) conduce a Preci, quando un 33enne di San Severino Marche, in gita con alcuni amici in Umbria, alla guida della sua moto, giunto all’altezza di una curva avrebbe perso il controllo, finendo dritto contro il guardrail. La disperata corsa dei soccorritori non è servita perché anche in quel caso, pur non essendo stati coinvolti altri veicoli, l’impatto con le protezioni al margine della strada è risultato letale.

Letale come l’incidente che circa un anno fa vide coinvolto un imprenditore di 67 anni, sempre marchigiano, di Montecassiano. Anche in questo caso l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto senza coinvolgere altri mezzi, ma l’impatto a terra è risultato letale. Nel mese di luglio scorso invece un grave incidente ha visto coinvolto ancora un centauro sempre lungo la strada Tre Valli. Il motociclista all’altezza di Borgo Cerreto è finito rovinosamente fuoristrada. In quell’occasione i vigili del fuoco di Norcia sono intervenuti e sono riusciti a salvare il centauro. L’uomo, comunque in gravi condizioni, è stato trasportato all’ospedale con l’elisoccorso.

Il tracciato della strada “Tre Valli“ nella zona della Valnerina è ricco di curve che, con la bellezza del paesaggio, appassionano i centauri : la strada è delimitata dai guard rail e non ci sono vie di fuga.