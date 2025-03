Perde il controllo del Suv e si schianta contro una casa

Gubbio, 25 marzo 2025 – A bordo di un suv si schianta contro una casa. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, martedì 25 marzo, a Gubbio all’incrocio tra viale Parruccini e via Leonardo Da Vinci.

Il Suv finito contro il muro dell'abitazione

In base alle prime informazioni fornite dai vigili del fuoco di Gubbio intervenuti sul posto, il conducente dell’auto, una Porsche Macan S, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo dentro al cortile della proprietà privata per poi schiantarsi contro il muro esterno dell’abitazione. Tra i vari danni, distrutti il tubo di una grondaia e i vetri di una finestra.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, fornendo supporto ai sanitari del 118 che hanno poi preso il conducente del Suv e portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gubbio per i rilievi.