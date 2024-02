Incidente sulla statale Ternana, motociclista ferito

Terni, 1 febbraio 2024 – Incidente sulla statale 79 Bis ‘Ternana’, che è stata anche chiusa in entrambe le direzioni in prossimità del km 27,820 per consentire i soccorsi. Un motociclista è rimasto ferito nello scontro con un’auto.

Sul posto Anas, 118 e forze dell’ordine.